Il pil della Germania scende dello 0,3% nel primo trimestre

L'economia tedesca è scesa dello 0,3% nel primo trimestre. L'ufficio tedesco di statistica Destatis ha così rivisto al ribasso la prima stima, che indicava una crescita zero nei primi tre mesi dell'anno. Il risultato è inoltre inferiore alle previsioni comprese tra un calo dello 0,1% o un risultato invariato.Anno su anno il ribasso è dello 0,5%. E l'alta inflazione continua a deprimere i consumi in Germania. Quelli delle famiglie sono calate nei primi tre mesi dell'1,2%. Colpita la spesa di cibo, abbigliamento e nuove automobili, settore che sconta anche la riduzione degli incentivi per i veicoli elettrici.

L'economia della Germania è ora in recessione avendo registrato, per due trimestri consecutivi, un calo del Pil. Dopo il ribasso dello 0,5% negli ultimi tre mesi del 2022 infatti, con la revisione della prima stima operata oggi dall'ufficio di statistica Destatis, da 0% a -0,3%, l'economia tedesca è entrata in quella che viene definita 'recessione tecnica'. Un dato che, peraltro, si confronta con delle variazioni positive negli altri paesi europei.