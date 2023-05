Il gruppo Armani chiude il 2022 con 16,5% in più di ricavi

(ANSA) - MILANO, 25 MAG - Il gruppo Armani ha chiuso il 2022 con ricavi netti pari a 2,35 miliardi, in crescita del 16,5% rispetto all'anno precedente e con un Ebit pari a 202.5 milioni di euro, in crescita del 30% rispetto al 2021.

Il fatturato indotto supera i 4,5 miliardi di euro mentre il fatturato a valori retail è stimato oltre i 6,5 miliardi di euro. Il trend del primo trimestre del 2023 vede i ricavi netti in aumento del 18% rispetto al 2022.

Nel 2022 - si legge in una nota del gruppo - tutti i canali di vendita sono risultati in crescita rispetto al 2021, con una ripartizione molto equilibrata che vede retail diretto in aumento del 17%, wholesale del 16%, e-commerce del 9%, con andamenti spesso superiori rispetto ai mercati di riferimento, soprattutto per la categoria abbigliamento.

Coerentemente con la propria strategia di medio-lungo periodo il gruppo ha scelto di dedicare un 22% in più di risorse alle iniziative di comunicazione e agli investimenti, in particolare nella struttura digitale e informatica del Gruppo, oltre che nella ristrutturazione e nello sviluppo dei negozi (+25% rispetto al 2021).

Nonostante questo impegno economico e finanziario nel 2022 il gruppo ha conseguito un utile netto ante imposte pari a 218 milioni di euro, in aumento del 16,4% rispetto al 2021 e del 24,5% rispetto ai livelli pre-pandemici registrati nel 2019. (ANSA).