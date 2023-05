Il gas chiude in forte calo ad Amsterdam (-8,4% a 25,4 euro)

(ANSA) - MILANO, 25 MAG - Nuova chiusura in forte calo per il prezzo del gas, che tocca ad Amsterdam prezzi che non si vedevano dall'ottobre del 2021. I future Ttf, benchmark per il prezzo del metano in Europa, hanno perso l'8,4% a 25,45 euro dopo essere arrivati a perdere fino al 10,2% e aver toccato un minimo di 24,94 euro. (ANSA).