Elt e Lendlease assieme per la biodifesa contro i virus

Rafforzare lo sviluppo tecnologico di E4Shield, ampliarne l'efficacia verso nuovi virus e ulteriori agenti patogeni e curare la commercializzazione della gamma prodotti a livello internazionale. A questo punta l'accordo fra Elt, attivo nel settore della difesa elettronica, e Lendlease, società globale di investimento e real estate, che hanno costituito "E4life", la prima azienda italiana attiva nel settore della Biodifesa. Lo si legge in una nota Il patrimonio iniziale della società, partecipata da ELT per il 51% e da Lendlease per il 49%, è di 3,5M€, conferito dalle due aziende per lo sviluppo tecnologico e di business development del progetto E4Shield.

L'amministratore delegato della società è Vincenzo Pompa e il Presidente Alberto Sangiovanni-Vincentelli. La società avrà due sedi, a Milano, all'interno del MIND Milano Innovation District e a Roma E4Shield, ricorda il comunicato, è una tecnologia completamente Made in Italy, ideata e prodotta da ELT, che è in grado di inattivare in aria i virus respiratori per i quali è programmata grazie all'azione delle onde elettromagnetiche ad una frequenza efficace sugli agenti patogeni ma innocua per l'uomo. La tecnologia è stata pensata all'inizio come soluzione Anti-Covid con risultati di inattivazione al 90% in aria, ma la valenza universale del principio fisico su cui si basa ne ha permesso l'estensione a nuovi virus respiratori con analoga efficacia, quali un ceppo rappresentativo dell'influenza stagionale.

