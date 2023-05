Borsa: Milano incerta con l'Europa, bene Generali dopo i conti

(ANSA) - MILANO, 25 MAG - Piazza Affari insieme alle altre Borse europee ondeggia sulla parità nella primissima parte di una seduta che segue il pesante scivolone di ieri: dopo un avvio marginalmente positivo, nei primi scambi segna una limatura dello 0,1%, con Generali che è il miglior titolo tra quelli a elevata capitalizzazione, in aumento dell'1,2% dopo i conti del trimestre.

In un clima incerto tra gli operatori, in rialzo dello 0,5% Poste, mentre Tim in attesa di novità sulla rete e sull'ingresso di un nuovo componente nel Cda scende dello 0,4%. Debole Iveco in calo di punto percentuale. (ANSA).