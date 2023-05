Borsa: Milano debole con Tenaris e Saipem, bene Unicredit

(ANSA) - MILANO, 25 MAG - Seduta fiacca per Piazza Affari che non riesce a rimbalzare dopo il tonfo di mercoledì, allineandosi all'andamento debole degli altri listini europei, appesantiti dalle vendite sui titoli petroliferi e in attesa di novità sul debito americano. Il Ftse Mib ha ceduto lo 0,44% con Tenaris (-3,7%), Saipem (-2,9%), Erg (-2,6%) ed Eni (-2,4%) in testa ai ribassi, in una giornata di forti cali per le commodity energetiche, dal petrolio al gas. Male anche le utilities, con in testa Snam e Italgas (-1,9%), Tim (-2,4%), che sconta le incertezze sulla governance e la rete, e Cnh (-2,3%). Tra i bancari giù Mps (-2%) mentre Pirelli ha perso l'1,5% in attesa che il governo decida sull'utilizzo del Golden power. In controtendenza si sono mosse Unicredit (+2%) e Fineco (+1,9%), davanti a Moncler (+1,2%) e Interpump (+1,1%). Positiva Generali (+0,4%) con i conti del primo trimestre. (ANSA).