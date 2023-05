Borsa: l'Europa scende dopo avvio in tenuta, Milano -0,7%

(ANSA) - MILANO, 25 MAG - Mercati azionari del Vecchio continente generalmente deboli dopo un avvio di seduta attorno alla parità, con il ritorno di parte dei timori che hanno affossato le Borse nella seduta di ieri: in un clima incerto, i listini di Parigi e Milano cedono lo 0,7%, con Londra e Francoforte in calo dello 0,6%.

In ribasso dello 0,4%, con Amsterdam che prosegue in lieve rialzo (+0,3%) spinta anche dai gruppi dei semiconduttori, forti sulle tensioni tra Cina e Stati Uniti. Piatti gli indici di Mosca, con il gas che resta molto debole e ondeggia su cali del 3% attorno ai 27 euro al Megawattora.

Calmo lo spread tra Btp e Bund tedeschi tra i 186 e i 185 punti base, in Piazza Affari sono peggiorate Pirelli e Tim, che perdono oltre il 2%. Debole anche Iveco (-2,3%), con Mps che scende dell'1,8% ed Eni dell'1,5%, in questo caso anche sul petrolio che fatica a tenere i 74 dollari al barile. Poco sopra la parità i titoli di A2a e Stm. (ANSA).