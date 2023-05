Borsa: l'Europa parte piatta, Francoforte +0,1%

(ANSA) - MILANO, 25 MAG - Mercati azionari del Vecchio continente attorno alla parità in avvio di seduta: la Borsa di Francoforte ha aperto in rialzo dello 0,1%, poco sensibile al dato del Prodotto interno lordo del primo trimestre, con Parigi sullo stesso piano.

In aumento di mezzo punto percentuale Amsterdam, in calo invece dello 0,3% sia Londra sia Madrid. (ANSA).