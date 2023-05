Borsa: l'Asia debole con le tensioni Cina-Usa, giù Hong Kong

(ANSA) - MILANO, 25 MAG - Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico in generale calo sulle tensioni tra Stati Uniti e Cina, specie nel settore del chip, e sulle incertezze del debito Usa.

La Borsa di Hong Kong in particolare cede il 2,4% in chiusura, con i listini cinesi che scendono attorno al punto percentuale.

In ribasso dell'1% anche Sidney, con Seul che cede lo 0,3%.

In leggera controtendenza Tokyo che sale dello 0,4%.

Piatti, con tendenza marginalmente positiva, i future sull'avvio dei mercati europei. (ANSA).