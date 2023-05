Borsa: Europa debole con i petroliferi, Londra -0,7%

(ANSA) - MILANO, 25 MAG - Chiusura in leggero calo per le Borse europee, appesantite dalle vendite sui titoli petroliferi, che hanno scontato il forte calo del prezzo del petrolio, e dal protrarsi delle trattative sull'innalzamento del tetto del debito americano. Nonostante i dati migliori delle attese su pil e sussidi di disoccupazione negli Usa, le Borse europee hanno terminato la seduta in rosso: a Parigi l'indice Cac 40 ha ceduto lo 0,33% a 7.229 punti, a Londra il Ftse 100 è arretrato dello 0,74% a 7.570 punti mentre a Francoforte il Dax ha perso lo 0,31% a 15.793 punti (ANSA).