Yellen ribadisce, 'un default è possibile il primo giugno'

(ANSA) - NEW YORK, 24 MAG - Janet Yellen ribadisce: il Tesoro potrebbe finire le sue disponibilità per far fronte agli obblighi finanziari l'1 giugno, data in cui quindi gli Stati Uniti potrebbero scivolare in default. Intervenendo a un evento del Wall Street Journal, il segretario al Tesoro spiega che è difficile identificare con precisione il giorno in cui le risorse finiranno e si impegna ad aggiornare al riguardo il Congresso in tempi brevi. Un accordo sul tetto del debito è "possibile", mette in evidenza Yellen. (ANSA).