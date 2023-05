"I continui ritardi nell'implementazione di procedure competitive efficaci per l'assegnazione di licenze per la gestione di strutture marittime, lacustri e fluviali per il tempo libero e il turismo (concessioni balneari) rimangono una fonte di preoccupazione e e comportano una significativa perdita di entrate".

Lo segnala la Commissione europea nel rapporto sull'Italia, nell'ambito del pacchetto di primavera del semestre europeo.