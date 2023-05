Tesoro-Lufthansa, verso la firma dell'accordo su Ita

Alle battute finali la trattativa tra il Tesoro e Lufthansa per la vendita di una quota di minoranza di Ita Airways alla compagnia tedesca. Secondo quanto trapela, la firma dell'accordo preliminare tra le parti è questione di ore e potrebbe arrivare già domani. Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, domani sarà a Roma mentre venerdì partirà per Trento per il Festival dell'Economia. Il Mef al momento è azionista unico di Ita Airways.

L'offerta di Lufthansa per Ita è arrivata sul tavolo del Ministero di via Venti Settembre lo scorso gennaio e poi è partita la trattativa. Il gruppo di Colonia si appresta a comprare, attraverso un aumento di capitale riservato, una quota del 40% per un esborso di poco superiore ai 300 milioni di euro e poi in un secondo momento rilevare dal Mef la maggioranza, salendo almeno al 90% di Ita.