Piazza Affari scivola (-2%), timori su debito Usa e inflazione

(ANSA) - MILANO, 24 MAG - Piazza Affari accentua le perdite con il listino principale che arriva a cedere il 2,1%, in una seduta negativa per tutte le Borse europee, preoccupate dallo stallo sul tetto del debito americano e dal dato sull'inflazione britannica, peggiore delle attese. Parigi cede l'1,7%, Londra l'1,4% e Francoforte l'1,3% mentre anche i future americani e i titoli di Stato europei si muovono in territorio negativo. Sul listino milanese affondano Leonardo (-4,6%), Pirelli (-3,7%), Interpump (-3,6%) e Diasorin (-3,4%). (ANSA).