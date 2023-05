Mediobanca, nel nuovo piano 3,7 miliardi ai soci in tre anni

Nel piano al 2026 'one brand- one culture' Mediobanca ha come obiettivo 3,8 miliardi di ricavi in tre anni (+6%) e un utile per azione a 1,8 euro (+15%).

L'obiettivo è di remunerare gli azionisti con 3,7 miliardi di euro in tre anni (+70%) grazie a un pay out del 70% e dividendi per 2,7 miliardi nonché al riacquisto e la cancellazione di azioni proprie per 1 miliardo. Viene introdotto un interim dividend.

La quota del 13% in Generali continuerà a contribuire in maniera positiva ai ricavi e agli utili del gruppo.

"Mediobanca intende realizzare una crescita sostanziale delle attività a basso assorbimento di capitale, puntando a conseguire i migliori rendimenti di settore, associati a un basso profilo di rischio e a un significativo aumento della remunerazione degli azionisti. Questo entusiasmante percorso sarà compiuto rimanendo ancorati alla 'scuola di banca responsabile' saldamente radicata nel dna della banca", ha detto Alberto Nagel, amministratore delegato di Mediobanca.