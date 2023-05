L'addio di Tridico, nel 2022 utile Inps a 7 miliardi

Pasquale Tridico dà l'addio all'Inps dopo più di quattro anni e rivendica i risultati raggiunti "con orgoglio".

Il presidente uscente (il nuovo commissario arriverà entro il 31 maggio) sottolinea in particolare i risultati di bilancio del 2022 annunciando un risultato di esercizio positivo per 7.146 milioni, in miglioramento di 10.857 milioni rispetto al dato negativo del 2021.

Ma ribadisce anche l'importanza dell'introduzione del reddito e della pensione di cittadinanza definendo "un errore" il taglio ai sussidi contro la povertà che sarà introdotto a partire da settembre quando scatteranno le nuove regole sul supporto per la formazione e il lavoro per quelle famiglie nelle quali non ci sono anziani, minori o disabili.