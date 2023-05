Ivass, 'aumentano reclami ad assicurazioni, +4,3% nel 2022'

In aumento i reclami dei clienti alle assicurazioni di cui un t,erzo viene accolto. Come sottolinea l'Ivass nel 2022 le imprese di assicurazione italiane ed estere che operano in Italia hanno ricevuto 96.976 reclami da parte dei consumatori, con un incremento del 4,3% rispetto al 2021. Il 42,7% dei reclami ha riguardato l'Rc. auto, il 39,8% gli altri rami danni e il 17,5% i rami vita.

Resta stabile il numero dei reclami ricevuti da compagnie italiane (78.120), nel complesso e per singolo comparto. In decisa crescita (26,04%), invece, i reclami verso le imprese estere, che per il 59% hanno interessato il comparto Rc auto.

Quanto all'esito, circa il 32% dei reclami, è stato accolto, il 10% si è concluso con una transazione e il 58% è stato respinto. Il tempo medio di risposta è stato di 22 giorni, sotto la soglia normativamente prevista di 45 giorni.