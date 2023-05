Borsa: Milano in caduta, si salva Mediobanca con il piano

(ANSA) - MILANO, 24 MAG - Mercoledì da dimenticare per Piazza Affari, al pari delle altre Borse europee schiacciate dai timori di un default degli Stati Uniti per lo stallo sul debito.

A contribuire al clima di incertezza anche una nuova ondata di Covid in Cina e l'inflazione britannica oltre le attese ad aprile.

A Milano (Ftse Mib -2,39% a 26.524 punti) è controcorrente Mediobanca (+1,9%), sull'effetto del nuovo piano. Rialzi contenuti poi per Prysmian (+0,46%) e Tenaris (+0,24%).

Marginali Moncler ed Eni (+0,03% entrambe).

La maglia nera è per Mps (-7,1%). Tra i peggiori anche StM (-5,4%), Pirelli (-5%), Leonardo (-4,99%). (ANSA).