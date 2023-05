Borsa: l'Europa conferma timori su default Usa, Milano -2,3%

(ANSA) - MILANO, 24 MAG - Non cambiano strada le Borse europee appesantite dal timore di un default con il segretario al Tesoro, Janet Yellen che ribadisce la necessità di un intervento tempestivo sul debito.

Milano resta la maglia nera con un calo del 2,4% (Ftse Mib a 26.520 punti). Francoforte cede il 2%, Parigi e Londra l'1,9%.

Lo spread tra Btp e Bund si allarga a 186 punti con il rendimento del decennale italiano che sale al 4,31%. Il prezzo del gas resta sopra la soglia dei 28 euro al megawattora, così come per il petrolio il wti è 74,5 dollari al barile e il brent a 78,5 dollari. L'euro oscilla sul dollaro con cui scambia a 1,0762. (ANSA).