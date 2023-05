Pil Ocse +0,4% nel primo trimestre, meglio l'Italia +0,5%

Il Prodotto interno lordo dell'Ocse è cresciuto dello 0,4% nel primo trimestre 2023, in lieve aumento rispetto allo 0,2% registrato nel trimestre precedente: è quanto emerge dalle stime provvisorie dell'Ocse.

Tra i Paesi del G7, la crescita del Pil è rimasta stabile, allo 0,3%, nel primo trimestre 2023.

L'attività è cresciuta in Canada, Giappone e Francia (rispettivamente 0,6 %, 0,4 % e 0,2 %). Pil in aumento anche in Italia (0,5% dopo una contrazione dello 0,1% nel trimestre precedente). Al contrario, la crescita del Pil è rallentata negli Stati Uniti (0,3 % contro 0,6 %) e risulta invariata nel Regno Unito (0,1%).