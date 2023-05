La benzina al self service ferma a 1,812 euro al litro

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - Scende la quiete sui prezzi dei carburanti. Torna a salire la quotazione della benzina, secondo calo consecutivo per il gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,812 euro/litro (invariato, compagnie 1,815, pompe bianche 1,807), gasolio a 1,657 euro/litro (invariato, compagnie 1,661, pompe bianche 1,649). Benzina servito a 1,949 euro/litro (invariato, compagnie 1,990, pompe bianche 1,868), diesel a 1,797 euro/litro (invariato, compagnie 1,840, pompe bianche 1,713). Gpl servito a 0,748 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 0,760, pompe bianche 0,734), metano servito a 1,571 euro/kg (-2, compagnie 1,578, pompe bianche 1,565), Gnl 1,423 euro/kg (invariato, compagnie 1,413 euro/kg, pompe bianche 1,431 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,886 euro/litro (servito 2,140), gasolio self service 1,742 euro/litro (servito 2,010), Gpl 0,857 euro/litro, metano 1,657 euro/kg, Gnl 1,406 euro/kg. (ANSA).