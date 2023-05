Borsa: Milano incerta con l'Europa, attesa per debito Usa

(ANSA) - MILANO, 23 MAG - Mercati azionari europei sempre fiacchi dopo la raffica degli indici Pmi dal Vecchio continente, i dati sul prodotto interno lordo dell'Ocse e lo stallo tra il presidente americano Joe Biden e quello della Camera Kevin McCarthy sull'aumento del tetto del debito.

In attesa dell'avvio di Wall street, i cui future sono piatti, la Borsa peggiore è quella di Parigi, che scende dello 0,8% appesantita anche da Vivendi che scivola del 7% a 8,7 euro dopo che una società controllata da Vincent Bollore ha venduto 1,5 milioni di azioni.

Milano perde lo 0,4% con l'indice Ftse Mib, mentre Francoforte cede lo 0,2%. Leggermente positiva Londra (+0,2%), piatti listini di Mosca, mentre Atene sale dell'1% guardando anche agli sviluppi dopo il voto politico.

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni resta stabile tra i 184 e i 185 punti base, mentre l'euro è debole su area 1,07 euro contro il dollaro. Gas fiacco (-0,8%) a 29,5 euro al Megawattora.

In questo quadro, in Piazza Affari si amplia il calo di Moncler, che cede il 3% anche su un report di Deutsche bank che consiglia di ridurre l'esposizione sui titoli del lusso. Ferrari è in calo del 2,6%, con Leonardo, Banco Bpm e Bper che cedono l'1,3%.

Bene per contro Monte dei Paschi (+2,6% a 2,28 euro), con Cnh in crescita del 2,4%. (ANSA).