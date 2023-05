Borsa: Milano fiacca con l'Europa in attesa degli indici Pmi

(ANSA) - MILANO, 23 MAG - I primi scambi confermano l'avvio poco sotto la parità per Piazza Affari e per tutte le Borse europee, che sembrano aspettare gli indici Pmi del Vecchio continente, che saranno diffusi a breve.

L'indice Ftse Mib scende dello 0,2%, con Bper che è il titolo più debole tra quelli a elevata capitalizzazione in calo dell'1,7%, seguito da Banco Bpm in ribasso dell'1,1%. Bene Cnh che sale di oltre un punto percentuale, con Saipem in rialzo dello 0,6%. (ANSA).