Borsa: Milano chiude debole con l'Europa, in luce Saipem

(ANSA) - MILANO, 23 MAG - Seduta all'insegna della debolezza per Piazza Affari, al pari delle Borse europee in attesa di schiarite sul debito Usa.

Il Ftse Mib a fine giornata lascia sul terreno mezzo punto percentuale tenendo comunque i 27mila punti. A frenare in particolare Moncler (-5,4%) anche per un report di Deutsche Bank che consiglia di ridurre l'esposizione sui titoli del lusso. In frenata anche Ferrari (-3,3%), Amplifon (-2,6%) e Interpump (-2,59%).

Di contro gli acquisti premiano Saipem (+3,59%), Mps (+3,15%) e Cnh (+2,3%). Stabile lo spread a 185 punti, così come il rendimento del decennale italiano al 4,3%. (ANSA).