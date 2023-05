Borsa: l'Asia chiude incerta guardando al debito Usa

(ANSA) - MILANO, 23 MAG - Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico sono tendenzialmente deboli dopo che la riunione del presidente americano Joe Biden con il presidente della Camera Kevin McCarthy si è conclusa senza un accordo sull'aumento del tetto del debito.

La Borsa Tokyo sta concludendo infatti in ribasso dello 0,3%, con Hong Kong negativa dello 0,6%. In lieve calo anche i listini cinesi, con Sidney piatta e Seul in rialzo dello 0,3%.

In marginale calo i future sull'avvio dei mercati europei.

