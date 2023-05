Borsa: Hong Kong, apertura in rialzo (+0,18%)

(ANSA) - TOKYO, 23 MAG - Apertura positiva alla Borsa di Hong Kong, sulla scia dell'ottimismo per un accordo in Usa sul tetto del debito per scongiurare il default.

L'indice Hang Seng segna un incremento dello 0,18%, toccando i 19.713,46. Lo Shanghai Composite Index scende dello 0,05%, a 3.294,79 punti, mentre lo Shenzhen Composite Index sulla seconda borsa cinese è stato leggermente inferiore, in calo di 0,61 punti, per assestarsi a 2.038,35. (ANSA).