Ue, 'l'esame sulla terza rata del Pnrr è ancora in corso'

"Il lavoro sulla nostra valutazione" per il via libera alla terza rata del Pnrr italiano "è ancora in corso" e vi sono "scambi costruttivi con le autorità italiane". Lo ha detto la portavoce della Commissione europea Veerle Nuyts, rispondendo a una domanda durante il briefing quotidiano con la stampa.

Non vi sono "grandi aggiornamenti", ha sottolineato la portavoce, indicando che il dialogo con Roma va avanti e, "ove necessario", le autorità italiane forniscono a Bruxelles "ulteriori informazioni". La comunicazione sull'esito finale della valutazione sarà diffuso "alla conclusione del processo", ha aggiunto.