Sindacati convocati a Palazzo Chigi il 30 maggio

I segretari generali di Cgil, Cisl, Uil e Ugl - a quanto si apprende - sono stati convocati martedì 30 maggio a Palazzo Chigi per "impostare il lavoro" su riforme istituzionali, delega fiscale, inflazione, pensioni, sicurezza sul lavoro e produttività. All'incontro seguiranno l'avvio o la prosecuzione di tavoli specifici con i ministeri interessati.

Intanto domani il Consiglio dei ministri dovrebbe decidere sui commissari per l'Inps e per l'Inail. Secondo quanto si apprende Maurizio Castro, manager ed ex senatore, dovrebbe essere indicato alla guida dell'Istituto di previdenza mentre per l'Inail la scelta potrebbe cadere su Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl.

La scelta dei commissari va fatta entro il 31 maggio, entro 20 giorni dall'entrata in vigore del decreto sulla governance degli enti.