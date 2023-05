Salvini, 'nessuna rinuncia a nessun progetto Pnrr'

(ANSA) - TRIESTE, 22 MAG - "L'obiettivo per quel che riguarda me e il governo è spendere bene e spendere tutti i fondi del Pnrr, soprattutto quelli per le infrastrutture perché abbiamo un gap infrastrutturale con altri paesi europei che dobbiamo colmare quindi non è assolutamente in agenda né la restituzione di fondi né la mancata spesa di fondi; al massimo si possono rimodulare alcune voci ad altre". Lo ha assicurato il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini all' Adriatic Sea Summer.

Dunque, "nessuna rinuncia a nessun progetto", ha specificato, "a meno che non ci siano evidenti sfasature temporali" per questioni di materiale realizzazione del progetto. (ANSA).