Per Roma ora real estate fuori dal Centro e residenziale

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - Allargarsi a fuori il centro storico e diversificazione nei settori del residenziale, logistica e hospitality dopo anni di investimeni negli hotel e gli uffici.

Sono questi i due assi suggeriti dala ricerca Jll sul mercato real estate della Capitale presentata oggi al centro studi americani in un evento cui ha partecipato anche l'assessore al patrimonio e politiche abitative del Comune di Roma Tobia Zevi il quale ha sottolineato, fra l'altro, la necessità di una città "policentrica", meno incentrata su poche aree di sviluppo e dove anche la collaborazione pubblico privato possa contribuure "a ridurre le diseguaglianze".

Come ha sottolineato l'ad di Jll Barbara Cominelli "la città ha grandi potenzialità di crescita" basate "sui grandi eventi e il Pnrr" che occorre cogliere dandi anche certezza sulla tempistica autorizzativa agli investitori. Oltre ad altre aree come lo student housing, il residenziale e l'healtcare andando appunto oltre lo sviluppo degli hotel di questi anni per i quali sono stati fatti passi avanti nella fascia medio alta. (ANSA).