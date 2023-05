Lo spread Btp-Bund sale a 184, il rendimento tocca il 4,3%

(ANSA) - MILANO, 22 MAG - Chiusura in rialzo per lo spread tra Btp e Bund tedesco. Il differenziale di rendimento tra titoli di Stato italiani e tedeschi è cresciuto di due punti base, a quota 184,8. Sale anche il rendimento dei nostri decennali, che crescono di cinque punti base in una seduta fiacca per tutto il debito sovrano dell'Eurozona e scavallano quota 4,3%, attestandosi al 4,303%. (ANSA).