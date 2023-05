Fedriga, più alleanze con gli interporti del Centro Sud Europa

(ANSA) - TRIESTE, 22 MAG - "Dobbiamo rafforzare tutto il sistema del Porto, dei porti e degli interporti e l'alleanza con gli altri interporti di Paesi del Centro Sud Europa. Dobbiamo creare un sistema unico che possa favorire chi vuole utilizzare i nostri territori per i sistemi logistici perché questo è il futuro ed è una grande opportunità considerando anche la crisi logistica con il Far East di qualche mese, fa dove sono state messe in ginocchio molte aziende occidentali". E' l'auspicio del presidente della Regione Fvg e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, intervenuto all' Adriatic Sea Summit su trasporti e logistica, organizzato dal quotidiano Il Piccolo.

"L'Italia è una piattaforma europea - ha proseguito Fedriga - dal punto di vista logistico il Mediterraneo sta acquisendo sempre più un ruolo importante considerando anche la situazione internazionale, in alcuni casi drammatica, e su questo Trieste deve e può essere protagonista. Siamo - ha ancora aggiunto - il primo porto in Italia, siamo il porto che collega alcune aree europee oggi escluse: può essere una opportunità per il sistema Paese". (ANSA).