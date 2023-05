Borsa: Milano riduce il calo con le banche

(ANSA) - MILANO, 22 MAG - La Borsa di Milano (-0,2%) riduce il calo iniziale nel giorno dello stacco della cedola che pesa per l'1,27%. Piazza Affari, che oggi vede il pagamento del dividendo per 61 società, di cui 19 big del Ftse Mib, sarebbe la migliore in Europa senza lo stacco cedole. Lo spread tra Btp e Bund prosegue a 182 punti, con il rendimento del decennale italiano al 4,23% (-2 punti base).

Nel listino principale mostra i muscoli le banche con Mps (+3,7%). Al netto del dividendo sono in rialzo Bper (+3,1%), Fineco (+2,8%), Intesa (+1,6%). Bene anche Generali (+1,6%) e Banca Generali (+1,5%), Azimut (+2,2%) e Unipol (+0,4%).

Acquisti su Moncler (+2,1%), Leonardo (+1,2%), Interpump (+0,9%) e Inwit (+0,8%).

Tra i titoli dell'energia Eni guadagna lo 0,4% e Tenaris (+0,9%). Salgono anche A2a (+1,7%), Erg (+1,8%) e Italgas (+0,8%). Poco mosse Recordati (-0,09%), Amplifon (-0,06%) e Diasorin (-0,05%). (ANSA).