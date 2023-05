Borsa: l'Europa incerta tra debito Usa e banche centrali

(ANSA) - MILANO, 22 MAG - Le Borse europee proseguono incerte con gli investitori che si concentrano sulle notizie che arrivano dagli Stati Uniti sulla vicenda del tetto del debito e sul disgelo con la Cina. Sotto i riflettori anche le prossime mosse delle banche centrali mentre si attendono gli interventi di alcuni esponenti della Fed e della Bce. Sul fronte valutario l'euro è in lieve rialzo a 1,0811 sul dollaro.

L'indice d'area stoxx 600 sale dello 0,2%. In positivo Madrid (+0,8%) e Londra (+0,3%) mentre sono piatte Parigi (-0,03%) e Francoforte (-0,07%). I principali listini sono sostenuti dalle utility (-0,8%), con il prezzo del gas che scende a 29,32 euro al megawattora, e dalle Tlc (-0,7%). Avanzano anche il lusso (+0,9%) e le auto (+0,6%).

In rialzo anche le banche (+0,4%), con l'ipotesi di maggiori profitti con il rialzo dei tassi d'interesse, mentre le assicurazioni sono deboli (-0,1%). In calo l'energia (-0,2%), con il prezzo del petrolio in flessione. Il Wti scende a 71,4 dollari al barile, con un calo dello 0,1%, e il Brent a 75,57 dollari (-0,01%). Male anche il comparto informatico (-0,3%).

In lieve flessione i rendimenti dei titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund scende a 181 punti, con il tasso del decennale italiano al 4,22%. In caduta libera il rendimento del decennale greco che cede 15 punti base al 3,81%, dopo l'esito del voto. (ANSA).