Borsa: l'Europa fiacca attende Wall Street, Milano -0,6%

(ANSA) - MILANO, 22 MAG - Le Borse europee sono deboli in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono in calo. I mercati guardano agli sviluppi sul tetto del debito Usa mentre si attendono indicazioni dagli esponenti delle banche centrali sui prossimi rialzi dei tassi. Sul fronte valutario l'euro è in lieve rialzo a 1,0816 sul dollaro.

L'indice d'area stoxx cede lo 0,1%. In calo Milano (-0,6%), con lo stacco cedola di 19 big del listino principale che pesa per l'1,27%, Parigi e Francoforte (-0,3%), mentre è positiva Madrid (+0,5%) e piatta Londra (-0,01%). Vola Atene (+7,3%), dopo l'esito delle elezioni. I principali listini sono appesantiti dall'energia (-0,6%), con il prezzo del petrolio poco mosso. Il Wti sale a 71,58 dollari al barile (+0,05%) e il Brent a 75,71 dollari (+0,2%).

Nel Vecchio continente in rialzo le banche (+0,2%) e le utility (+0,2%), queste ultime con il prezzo del gas che resta sotto i 30 al megawattora, con una flessione dell'1%. Mostra i muscoli il lusso (+0,9%).

Poco mossi i rendimenti del titoli di Stato, fatta eccezione per il decennale greco che registra un calo di 19 punti base al 3,77%. Lo spread tra Btp e Bund sale a 183 punti, con il tasso del decennale italiano al 4,25%.

A Piazza Affari corre Mps (+3,6%). Al netto del dividendo avanzano anche Moncler e Fineco (+1,9%), Bper (+1,8%), Azimut (+1,7%), Erg (+1,6%), A2a (+1,4%), Generali (+1,2%) e Intesa (+1%) mentre è piatta Eni (-0,03%). Positiva anche Tim (+1,2%), nel giorno del comitato nomine e con la società alle prese con le vicende della Rete. Brilla Banca Ifis (+2,2%) dopo l'accordo con Mediobanca (+1,1%). Riduce il calo la Juce (-1,1%), dopo la richiesta della Procura federale della Figc per il processo plusvalenze. (ANSA).