Borsa: l'Europa chiude fiacca, Francoforte cede lo 0,3%

(ANSA) - MILANO, 22 MAG - Chiusura fiacca per le Borse europee, con gli investitori alla finestra in attesa di conoscere l'esito dell'incontro tra il presidente americano, Joe Biden, e lo speaker repubblicano della Camera, Kevin McCarthy, per discutere dell'innalzamento del tetto del debito. A Parigi il Cac 40 ha perso lo 0,18% a 7,478 punti, a Francoforte il Dax ha ceduto lo 0,32% a 16.223 punti, mentre a Londra il Ftse 100 è salito dello 0,18% a 7.770 punti. (ANSA).