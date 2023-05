Borsa: l'Asia chiude in rialzo e guarda al debito Usa

(ANSA) - MILANO, 22 MAG - Le Borse asiatiche chiudono in rialzo dopo i segnali positivi sul tetto al debito degli Stati Uniti e le ipotesi di disgelo tra Usa e Cina. I mercati si concentrano sull'andamento dell'economia globale mentre attendono segnali dalle banche centrali per i prossimi rialzi dei tassi d'interesse.

Seduta positiva per Tokyo (+0,9%). Sul fronte valutario la divisa nipponica si indebolisce sul dollaro a 137,88, mentre sale a un valore di 149,21 sull'euro. A contrattazioni ancora in corso sono in rialzo anche Hong Hong (+1,4%), Shanghai e Shenzhen (+0,3%), con la banca centrale che lascia invariati i tassi, Seul (+0,7%) e Mumbai (+0,3%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo la fiducia dei consumatori dell'Eurozona. Attesi gli interventi di alcuni componenti della Bce (Vujcic, Holzmann Lane e Villeroy), e della Fed (Bullard, Bostic e Barkin). (ANSA).