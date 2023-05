Banca Etica, utile sale a 17,2 milioni, raccolta +7,2%

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - Via libera dall'assemblea di Banca Etica al bilancio 2022.

L'assemblea ha anche rinnovato il comitato etico della banca. Il gruppo ha chiuso il 2022 con un utile netto consolidato di 17,2 milioni di euro derivante dai risultati positivi delle singole società: Banca Etica 11,6 milioni; Etica Sgr 9,6; Cresud 48mila.

In Spagna Banca Etica chiude per la prima volta il bilancio annuale con un risultato positivo (+0,6 milioni).

Gli impieghi lordi hanno superato il miliardo e 258 milioni di euro a dicembre 2022 con un +7,2% rispetto al 2021. La raccolta diretta di risparmio dalla clientela raggiunge i 2 miliardi e 493 milioni di euro a dicembre 2022 (+9,3%). La raccolta indiretta in fondi comuni d'investimento di Etica Sgr scende a a 872 milioni di euro a dicembre 2022 con una flessione rispetto all'anno precedente in linea con il sistema bancario italiano; il capitale sociale è cresciuto di 6,6 milioni di euro (+8% rispetto all'anno precedente) raggiungendo quota 88,6 milioni.

Gli indici di solidità patrimoniale Cet1 e Total capital ratio si attestano rispettivamente al 15,6% e 19,1% sostanzialmente allineati ai dati del 31 dicembre 2021.

"Crediamo che il credito sia uno strumento essenziale nelle strategie di sviluppo sostenibile del Paese; la crisi climatica che si sta abbattendo con sempre più intensità sui nostri territori ci dovrebbe insegnare ad avere più rispetto per la natura; alluvioni disastrose e siccità prolungate sono la conseguenza di scelte economiche errate, di un consumo del suolo che non ha pace, di inquinamento senza requie; la finanza etica è una risposta concreta", ha detto Anna Fasano, presidente di Banca Etica. Il nuovo comitato etico è composto da: Gabriele Bollini; Francesca Feruglio;Javier Martínez Contreras; Antonio Loffredo;Martina Pignatti Morano; Maria Francesca De Tullio; Piero D'Argento. (ANSA).