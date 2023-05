Friulovest approva progetto di fusione con BancaTer

(ANSA) - PORDENONE, 20 MAG - L'assemblea dei soci di Friulovest Banca ha approvato, questo pomeriggio, il progetto di fusione con BancaTer, per dare vita al primo polo, per dimensioni, del Friuli Venezia Giulia, nell'ambito del gruppo di Cassa Centrale Banca.

"Dalla fusione tra Friulovest e BancaTer germoglierà Banca360 FVG - ha fatto sapere il presidente Lino Mian - nome scelto proprio per rappresentare la capacità di includere nel medesimo progetto l'intera regione sia sotto il profilo geografico, sia di supporto ad aziende e famiglie".

Il nuovo istituto di credito - che potrà essere avviato dal primo luglio e, comunque, solo dopo il disco verde anche dei soci di BancaTer, nell'assemblea convocata alla Fiera di Udine per domenica 28 maggio - si baserà su un totale di 63 sportelli distribuiti su buona parte del territorio regionale da Sacile a Trieste, servendo i quattro capoluoghi delle ex province e con una presenza anche in Veneto, grazie alla filiale di Bibione.

In totale i soci sarebbero di poco inferiori a 20mila, tra persone fisiche e persone giuridiche. I numeri del bilancio al 31 dicembre 2022 evidenziano che in forma aggregata le masse amministrate totalizzerebbero circa 5,7 miliardi di euro e la solidità della nuova Banca di Credito Cooperativo sarebbe garantita da circa 271 milioni di euro di patrimonio, espresso in capitale primario di classe 1 Cet 1. I collaboratori della futura realtà ammonterebbero intorno a 400, dando vita a una tra le prime cinque banche del Gruppo Cassa Centrale a livello nazionale.

Prima della proposta di fusione, l'assemblea odierna di Friulovest Banca ha approvato il risultato di fine esercizio del 2022, che si è attestato a 8,7 milioni di euro. Si tratta di un dato in aumento del 70% rispetto all'anno precedente, nonostante gli accantonamenti prudenziali su crediti pari a 4,2 milioni. I parametri positivi includono il Cet1 Ratio al 19.67% e il Texas Ratio al 27,56%. (ANSA).