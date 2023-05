Dell'Erba smentisce candidatura a presidenza Popolare Bari

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - "Il presidente di Federcasse Augusto dell'Erba smentisce la notizia - apparsa oggi sulle pagine del capoluogo pugliese di un quotidiano nazionale - relativa alla presidenza della Banca Popolare di Bari" in cui sarebbe il candidato in pole per la carica. Lo si legge in una nota.

L'istituto ha convocato ieri l'assemblea per la nomina del cda e del presidente che si svolgerà il prossimo 12 giugno. (ANSA).