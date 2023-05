Confindustria e sindacati insieme per un fondo comune

Confindustria e Cgil Cisl Uil, di fronte alla drammaticità degli eventi verificatisi in Emilia-Romagna, sono vicini e esprimono la massima solidarietà alle popolazioni così duramente colpite. Lo si legge in una nota in cui si annuncia la decisione di prendere insieme un impegno concreto e di sostenere una iniziativa congiunta di aiuto a cittadini, lavoratori ed al sistema produttivo profondamente ferito. Stanno pertanto attivando un "Fondo di intervento per la popolazione dell'Emilia Romagna" in cui confluiranno contributi volontari dai lavoratori pari ad un'ora di lavoro e un contributo equivalente dalle imprese.

Confindustria e Cgil, Cisl e Uil - si legge nella nota - effettueranno una valutazione puntuale sulle modalità dell'intervento a sostegno nei modi e con le forme che ne garantiscano la certezza della destinazione e la più rapida utilizzazione.