Pnrr: Fitto, piccoli progetti ci fanno uscire dal contesto

(ANSA) - SORRENTO, 19 MAG - In tema di Pnrr "non si può continuare ad avere decine di piccoli progetti che ci fanno perdere completamente il senso di quello di cui ci occupiamo.

Inseguire il piccolo progetto ci fa uscire dai radar del contesto". E' il monito del ministro per gli Affari Europei Raffaele Fitto intervenuto alla seconda edizione del forum "Verso Sud", la due giorni organizzata da The European House Ambrosetti a Sorrento che ha preso il via oggi. (ANSA).