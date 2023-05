Maltempo: Enel, task force con 700 tecnici e raccolta fondi

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - Una raccolta fondi ma soprattutto l'attivazione rapida di una task force con oltre 700 tecnici in campo, 170 i gruppi elettrogeni e 9 power station per fornire alimentazione di emergenza, utilizzando anche sei elicotteri per ispezionare le linee interessate dagli eventi e consentire il trasporto del personale e dei generatori. Il neo amministratore delegato, Flavio Cattaneo, ha subito attivato l'azienda, sin dalle prime ore dell'emergenza meteo che ha colpito l'Emilia Romagna. La task force già ha consentito di rialimentare oltre 40mila utenze dall'inizio emergenza.

Il Gruppo Enel ha inoltre avviato una raccolta di fondi tra i dipendenti a favore delle popolazioni colpite dell'emergenza a cui l'azienda parteciperà con un ulteriore contributo dell'azienda e del top management, incluso l'amministratore delegato.

Allagamenti, esondazioni dei corsi d'acqua e frane hanno danneggiato - spiega la società - tratti di rete elettrica sul territorio regionale, causando interruzioni del servizio che in un primo momento hanno coinvolto oltre 50mila utenze.

E-Distribuzione è in campo con oltre 700 tecnici tra personale dell'azienda e quello di imprese terze. La task-force messa in campo dall'Azienda sta intervenendo, nonostante il perdurare di condizioni impervie e di difficile viabilità rallentino tuttora le operazioni di ripristino, riattivando la fornitura per la gran parte delle utenze inizialmente coinvolte: nella serata del 19 maggio sono ridotte a 10mila le utenze disalimentate e gli interventi proseguiranno anche nel corso della notte. (ANSA).