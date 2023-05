Fs, Strisciuglio a.d Rfi, Corradi confermato a Trenitalia

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - Si sono riunite oggi le assemblee delle società Rfi, Trenitalia e Mercitalia Logistics, interamente controllate da Ferrovie dello Stato Italiane.

L'assemblea di Rfi ha nominato il nuovo cda per il triennio 2023-2025, eleggendo Dario Lo Bosco alla presidenza e indicando come a.d. Gianpiero Strisciuglio. L'assemblea di Trenitalia ha eletto Stefano Cuzzilla alla presidenza, indicando la conferma come a.d. di Luigi Corradi. L'assemblea di Mercitalia Logistics ha nominato consigliere Sabrina De Filippis indicandola come a.d. in sostituzione dell'uscente Gianpiero Strisciuglio. Lo si legge in una nota di Fs. (ANSA).