Borsa: Milano prosegue positiva in vista di Moody's

(ANSA) - MILANO, 19 MAG - La Borsa di Milano (+0,36%) prosegue in terreno positivo sostenuta dall'energia e dalle utility. In serata attesa la revisione periodica del rating per l'Italia da parte di Moody's. Lo spread tra Btp e Bund sale a 187 punti, con il rendimento del decennale italiano al 4,31%.

A Piazza Affari soffrono le banche. Vendite su Unicredit (-1,9%), Banco Bpm (-1,7%), Bper (-1,6%), Mps (-0,7%), Intesa (-0,4%) e Fineco (-0,1%). Piatta Pirelli (-0,02%).

Nel listino principale brinda Saipem (+1,9%), dopo i nuovi ordini acquisiti. Avanzano anche Hera (+1,7%), A2a (+1,5%), Erg (+0,7%) e Enel (+0,6%), mentre il prezzo del gas risale sopra i 30 euro al megawattora. Nel comprato dell'energia in rialzo Eni (+0,8%) e Tenaris (+0,9%), con il prezzo del petrolio in rialzo.

Positivo anche il comparto dell'auto con Cnh (+1,5%), Stellantis (+1,2%) e Iveco (+1%). Acquisti su Tim (+1%), alle prese con le vicende della Rete. (ANSA).