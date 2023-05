Borsa: Milano guadagna l'1,1% e brilla in Europa

(ANSA) - MILANO, 19 MAG - La Borsa di Milano (+1,1%) brilla in Europa grazie al rialzo delle utility e dell'energia mentre sono contrastate le banche. Lo spread tra Btp e Bund scende a 185 punti, con il rendimento del decennale stabile al 4,30%, in vista del rating per l'Italia da parte di Moody's.

Nel listino principale si mette in mostra Hera (+3,2%). In rialzo anche A2a (+2%), Erg e Enel (+1,1%). Bene anche l'energia con Saipem (+2,4%), con il titolo che guadagna il 5% in due giorni grazie ai nuovi contratti, Eni (+1,2%) e Tenaris (+1,4%).

Cresce Interpump (+2,4%) che rileva il colosso neozelandese Waikato.

Acquisti sulle auto dove Cnh guadagna il 2,3%, Stellantis (+2,1%) e Iveco (+1,4%). Positiva Tim (+0,2%), con la società alle prese con le offerte per la Rete. Tra le banche avanzano Intesa (+0,5%) e Fineco (+0,3%) mentre sono in flessione Unicredit (-0,7%), Banco Bpm (-0,6%), Bper (-0,4%) e Mps (-0,2%). (ANSA).