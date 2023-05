Borsa: Milano è la migliore in Europa nel giorno di Moody's

(ANSA) - MILANO, 19 MAG - I mercati azionari del Vecchio continente restano tutti positivi dopo l'avvio di Wall street, con la Borsa di Milano (indice Ftse Mib +1,4%) che resta la migliore in Europa in attesa della decisione sul rating dell'Italia da parte di Moody's.

In scia a Piazza Affari, Parigi e Madrid salgono dello 0,8%, con Francoforte in crescita dello 0,7%, Amsterdam dello 0,6% e Londra più cauta in aumento dello 0,3%. Piatti i listini di Mosca, con il gas che resta di qualche frazione sopra i 30 euro al Megawattora in recupero del 2% rispetto alla chiusura di ieri.

Tranquilli i mercati dei titoli di Stato, con lo spread tra Btp a 10 anni e Bund tedeschi a 184 punti base. In questo clima, a spingere il rialzo della Borsa milanese sono soprattutto i titoli di Cnh, che sale del 4%, Interpump (+3,7%), con Hera che cresce di tre punti percentuali.

Bene inoltre Stellantis in rialzo del 2,5%, mentre Tim cresce attorno al punto percentuale. Tra i titoli maggiori, i meno convinti appaiono Bper (+0,4%) e Unicredit (+0,3%), con Banco Bpm piatto. Nel paniere a minore capitalizzazione Mps ondeggia sulla parità, con i titoli Mfe che scendono attorno al punto percentuale dopo la corsa di ieri. (ANSA).