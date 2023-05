Borsa: l'Europa positiva attende Wall Street, Milano +1,3%

(ANSA) - MILANO, 19 MAG - Le Borse europee sono positive in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono in rialzo. I mercati valutano positivamente i passi in avanti sul tetto del debito americano. Gli investitori sono a caccia di spunti dagli interventi, attesi in giornata, dei presidenti di Fed e Bce sulle prossime mosse sul rialzo dei tassi. Sul fronte valutario l'euro è il lieve rialzo a 1,0793 sul dollaro.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,7%. Accelera Milano (+1,3%) che indossa la maglia rosa in Europa. Bene anche Francoforte (+0,6%), con l'indice Dax che ritocca i massimi da gennaio 2022. In rialzo anche Parigi (+0,6%), Madrid (+0,5%) e Londra (+0,4%). I principali listini europei sono sostenuti dal comparto informatico (+1,2%). Girano in rialzo anche le banche (+0,5%) e le assicurazioni (+0,9%), mentre i titoli di Stato registrano un lieve rialzo dei rendimenti. Lo spread tra Btp e Bund prosegue a 186 punti, con il tasso del decennale italiano al 4,33%, in vista della decisione sul rating dell'Italia da parte di Moody's.

Acquisti sull'energia (+0,8%), con il prezzo del petrolio in netto rialzo. Il Wti sale dell'1,1% a 72,7 dollari al barile e il brent a 76,76 dollari (+1,2%). Bene le utility (+0,3%), con il gas a 30,26 euro (+1,6%). Arrancano le Tlc (-0,1%), dopo i risultati delle principali società del settore.

A Piazza Affari volano Cnh (+3,3%) e Hera (+3,1%). Si mettono in mostra anche Saipem (+2,6%), dopo i nuovi contratti acquisiti, A2a (+2,5%) e Stellantis (+1,9%). Cauta Tim (+0,5%), alle prese con le vicende della Rete. Deboli Leonardo (-0,3%) e Banco Bpm (-0,1%). (ANSA).