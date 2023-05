Borsa: l'Europa apre in rialzo, si guarda alle banche centrali

(ANSA) - MILANO, 19 MAG - Le Borse europee avviano la seduta in rialzo con gli investitori che tengono alta l'attenzione sul tetto del debito negli Usa. I mercati, in attesa degli interventi in giornata di Powell e Lagarde, sono in cerca di spunti sulle prossime mosse delle banche centrali sul rialzo dei tassi.

Avvio positivo per Francoforte (+0,43%), Parigi (+0,31%) e Londra (+0,22%). (ANSA).