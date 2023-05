Borsa: l'Asia chiude positiva e guarda all'economia cinese

(ANSA) - MILANO, 19 MAG - Le Borse asiatiche chiudono in terreno positivo con i listini cinesi deboli. L'attenzione degli investitori si concentra sulla crescita economica di Pechino mentre continua a tenere banco il tema del tetto del debito Usa.

Fari puntati anche sulle prossime mosse delle banche centrali sul fronte del rialzo dei tassi.

Chiusura in rialzo per Tokyo (+0,77%), dopo i dati dell'inflazione di aprile. Sul mercato dei cambi continua l'indebolimento dello yen sul dollaro a 138,11 e sull'euro a un valore di 148,95. A contrattazioni ancora in corso in netto calo Hong Kong (-1,2%). Debole Shanghai (-0,46%) e Shenzhen (+0,1%). Positive Seul (+0,9%) e Mumbai (+0,1%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo dalla Germania l'indice dei prezzi alla produzione di aprile. In giornata previsti anche i discorsi del presidente della Fed, Jerome Powell, e della presidente della Bce, Christine Lagarde. In serata attesa la revisione periodica del rating per l'Italia da parte di Moody's.

(ANSA).